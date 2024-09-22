Mantar toplarken kayboldu: 10 saat sonra bulundu

Mersin Erdemli'de mantar aramak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki adam ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.

Mantar toplarken kayboldu: 10 saat sonra bulundu

Erdemli'de 80 yaşındaki Halil Koca mantar aramak için ilçeye bağlı Avgadı Yaylası'nda ormana gitti.

Yaşlı adamın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçleri ile Erdemli Belediyesine bildirerek yardım istedi.

Bölgeye jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece yarısı olmasına rağmen ormanda ekipler ve yöre sakinleri bölgeyi didik didik tarandı. 10 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla ekipler tarafından Çerçili köyü sınırlarında yaşlı adam sağ olarak bulundu.

Kaybolduğu ve gece olduğu için yönünü bulamayan yaşlı adam jandarma karakolunda yakınlarına teslim etti.

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