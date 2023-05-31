Mantar toplarken kaybolon kadın 3 gün sonra bulundu

Deniz'nin Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe Koç, 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormandan geri dönmedi.



Eşi Ahmet Koç'un ihbarıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi.



AFAD, jandarma komandolar ve mahalle halkının da katılımıyla arama yapıldı. Koç'a ait bir iz bulunamazken, bugün jandarmaya bir ihbar geldi.



Bir çoban, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde yaşlı bir kadın bulduğunu belirtti. Bölgeye giden ekipler, kadının Ayşe Koç olduğunu belirledi.



Durumu iyi olan kadının, kaybolduğu yerden 12 kilometre uzaklıktaki ormanda çobanla karşılaştığı belirlendi.

YAĞMURDA ISLATTIĞI EŞARBI SIKIP SUYU İÇMİŞ



Ormanda yolunu kaybeden Koç'un, havanın kararması ile bulduğu brandayla çalıların altına girip, yağmurdan korunmaya çalıştığı öğrenildi. Koç'un yağmurda ıslattığı eşarbı sıkıp suyu içtiği, bildiği otları yiyerek karnını doyurduğu belirtildi. Durumu iyi olan Koç'un, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edileceği bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin