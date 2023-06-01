Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde yaşayan Heybet Babat (25), sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için Dabanak yaylasına gitti.
İddiaya göre Babat, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü.
Babat’ın düştüğünü gören arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Babat’ın düştüğü yere ulaşan ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Babat’ın cansız bedeni, otopsi için Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.