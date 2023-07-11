Manzara izlemeye geldi aracından oldu: Otomobil 150 metreden denize uçtu

Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın ayrıntıları sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

EL FRENİ TUTMAYAN ARAÇ DENİZE UÇTUÜ

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için 39 NF 100 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erek'i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu. Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.



Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.