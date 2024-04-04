Manzara seyrederken istinat duvarından düştü

Olay saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Uludağ Yolu Kireç Ocakları mevkisinde meydana geldi.

Dağ yoluna gelen Sibel İlvanlar, manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile İlvanlar'ı düştüğü yerden çıkardı.