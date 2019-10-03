İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda vatandaş ‘evim ne kadar sağlam' sorusunu sormaya başladı. 1999 depremi öncesi yapılan yapılarda yaşayan ve binasının sağlamlığına güvenmeyenler daha yeni binalara geçmek için ev arayışına başladı. Bu hareketlenmeyle birlikte ev ilanları da değişti. Arayış depreme karşı güvenli ev olunca, ilanlarda da depreme karşı dayanıklılık vurgusu öne çıktı.



ÖNCE GÜVENLİK



Geçmişte ev ilanlarında deniz, park bahçe manzarası, toplu taşımaya yakınlık en önemli beklentiler olurken, artık bunlar yerine ‘deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır' tanımı aranmaya başladı. Son günlerde verilen kiralık ve satılık ev ilanlarında, 'deprem korkusu yaşamayacağınız ev', 'deprem endişesinden uzaklaşın', 'deprem korkusuna son', 'deprem riskine karşı ideal villa' ifadeleri dikkat çekti.



FİYATLAR ARTTI



Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz’ün haberinde görüşlerine yer verilen gayrimenkul uzmanlarına göre gelen yoğun talep nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde kira fiyatlarında artış yaşandı. Son 4 günde İstanbul'da 5 yaş ve altındaki binalarda kiralık ev fiyatları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 20 arttı. İstanbul Bahçeşehir bölgesinde çalışan gayrimenkul satış uzmanı Neşe Baysu, son günlerde bölgelerindeki villa ve az katlı bloklara yoğun talep olduğunu söyledi. Baysu, "Yüksek katlı bloklardan çok, bilinen ve güvenilen firmaların müstakil ve az katlı yapılarına talep var. 4 bin 200 lira kirası olan villaya bugün 5 bin lira denildi ve hemen tutuldu. Hatta villalar karaborsa denebilir. Talep var, elimizde yok. 1.5 milyon olan villa satış fiyatı da 1.8'lere kadar geldi" dedi.



Çekmeköy'deki emlak danışmanı Selma Zaim özellikle az katlı evlere ilgi olduğunu belirtti ve "Talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Geçen yıl 5 bin 500 liraya kiralanan ev şu an 7 bin liraya kiralanıyor" dedi.



Büyükçekmece bölgesinden emlak ofisi bulunan Ulaş Gezen, "Ofise giren her iki kişiden biri deprem endişesiyle ev arayışında. Bölgede 40-45 yıllık eski bina oldukça fazla. Eski evimi satın ya da kiracı bulun ben yenisine geçeyim diyorlar. 5 günde uzun süredir olmayan yoğunluk var diyebiliriz" diye konuştu.



Zekeriyaköy Uskumruköy bölgesinde çalışan emlak danışmanı Tülin Özüçler, bölgede az katlı ve yeni yapı stoku olduğu için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Son 5 gündür deprem korkusu ile ev değiştirmek isteyenlerin kendilerine başvurduğunu belirten Özüçler, taleplerin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu ekledi.

VİDEO: EVLERİNE GÜVENMEYENLER YENİ EV ARIYOR