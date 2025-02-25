Marangoz atölyesine uyuşturucu baskını
Samsun'un İlkadım ilçesinde marangoz atölyesinde 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, bir hassas terazi ve bir gaz bombası ele geçirildi.
Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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