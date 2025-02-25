Marangoz atölyesine uyuşturucu baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, bir hassas terazi ve bir gaz bombası ele geçirildi.

Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.