Marangozun sır ölümü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir marangoz ustası atölyesinde ölü bulundu.
Marangoz Ahmet Kudret Taylan'a (48), ulaşamayan yakınları, Taylan'ın Yeni Sanayi Sitesi'ndeki atölyesine gitti.
Taylan'ı yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, Taylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki çocuk babası Taylan'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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