Maraş Depremleri Ekseninde Dünden Bugüne Afetler Gerçeği

AFETLER DİYARI TÜRKİYE



Ülkemiz konum itibari ile dünyanın önemli fay hatlarının geçtiği, yeryüzünde ikinci en çok depremlerin yaşandığı Akdeniz-Himalaya Deprem Kuşağında bulunuyor. Son çeyrek asırlık yakın tarihe baktığımızda; Gölcük, Düzce, Bingöl, Van, İzmir, Elâzığ ve Kahramanmaraş merkezli illerde gerçekleşen depremler bir yandan binlerce canımızı alırken öte yandan da büyük hasarlara yol açmıştır.



Diğer taraftan küresel sorun iklim değişikliğinin de en çok etkilediği alanlardan biri olan Akdeniz Havzasında yer alması afetler karşısındaki kırılganlığını artırmakta; afetlerin sayı, şiddet ve etkilerinde yükselişe yol açmaktadır. Kuzey kesimlerimizde yaşanan yoğun yağış etmenli seller, güney ve iç kesimlerdeki kuraklıklar, dalgalarının yol açtığı ve tarihimizdeki en büyük orman yangınları, Marmara Denizini ablukaya alan deniz salyası bu afetlerden bazıları olarak gösterilebilir.



Afetlerin ekonomimize etkisi de oldukça yüksek seyretmiştir. Son 60 yıllık verileri göz önüne aldığımızda, afetlerin ülkemiz ekonomisine doğrudan veya dolaylı olarak etkisi, GSMH’nin yüzde üçüne tekabül ederken, 1980-2018 döneminde gerçekleşen afetlerin yol açtığı ekonomik kaybımızın ise 26 Milyar Amerikan dolarını aşmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde doğal afetler bazında en yıkıcı etkiyi depremler göstermektedir. Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) kayıtlarına göre ülkemizde son 120 yıllık süre zarfında oluşan afetlerden toplamda 100.000 can kaybı yaşanmıştır. Yaşanan can kayıplarının yarısı ne yazık ki sadece 2 tane büyük depremde oluşmuştur. Bunlardan ilki 1939 yılında Büyük Anadolu Depremi olarak anılan ve 33.000 canımızı yitirdiğimiz Erzincan Depremi olurken diğeri 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve 18 bin kayıp yaşadığımız Marmara Depremi olmuştur.



Yine TABB'a göre yaşanan afetler dolayısıyla 108 bin yapı yıkılırken, 600 bin adeti ağır hasarlı (diğer bir tabirle kullanılamaz hale gelen yapı) olmak üzere toplamda 1,3 milyon yapı hasar görmüştür.

VE ASRIN FELAKETİ



2020 yılında art arda gerçekleşen İzmir ve Elâzığ depremlerinin izlerini tam silemeden bu sefer de 6 Şubat sabahına 11 ilimizi etkileyen tarihte eşine çok az rastlanır bir deprem afetiyle uyandı.

6 Şubat 2023 tarihli depremler ülkemiz tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Özellikle de 9 saat gibi kısa bir süre ile gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler karada görülen ender depremler olarak değerlendirilmiştir. Karada olması ve yüzeye yakın olmaları dolayısıyla sığ depremler olarak nitelendirilen bu afette kırılan fayın uzunluğunun yanında 2 dakikayı bulan sarsıntı süresinin uzunluğu da yıkımı ve etki alanını artıran özellik göstermiştir.



AFAD değerlendirmelerine göre deprem dolayısı ile ortaya çıkan enerji Hiroşima atom bombasının 2 bin katından daha büyük olmuş, böylece 9,1 büyüklüğündeki Sumatra Depreminden çıkan enerjiden daha fazla bir boşalma gerçekleşmiştir.



Bununla birlikte zemin morfolojisi de sarsıntının yapılara iletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sert zeminlerde dalgalar sönümlenerek üst yapılara daha sınırlı bir biçimde aktarılırken alüvyon yapılı yumuşak zeminler deprem dalgalarını güçlendirerek yapılara iletmekte, bu durum da yıkıcılığı artırmaktadır.

Depremlerin yıkıcı etkisini gösteren bir parametre olan ve en yükseği XII (12) olan Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeğine (The Modified Mercalli Intensity Scale) göre 7,7’lik deprem XI; 7,6’lık deprem ise X olarak yıkıcı etkiye yol açtığı hesaplanmıştır. Özellikle Hatay, Adıyaman ve Malatya ve Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye) gibi yüksek zarar gören bölgelerdeki hasarın oluşmasında yumuşak dokuya sahip zemin etkili olmuştur.



AFAD değerlendirmelerine göre toplamda 11 ili etkileyen bu afet 120 bin kilometre kare alanda etki göstermiş, yaşanan sarsıcı afetlerden bölgede yaşayan yaklaşık 15 milyon nüfus etkilenmiştir. Şu ana kadar 50 bini aşan insanımız ebediyete irtihal ederken 107 bini aşkın insanımız da yaralanmıştır.



2,1 milyon yapı üzerinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonuçlarına göre büyük bir çoğunluğu 99 öncesi standartlara göre inşa edilmiş 38 bin yapının yıkılmış olduğu, 19 bin yapının tehlike arz ettiğinden acilen yıkılması gerektiği, 200 bin yapının ağır hasar aldığı, 48 bin yapının ise orta hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında şehirlerin altyapısında da büyük hasarlar oluşmuş, özellikle de hayati öneme haiz su, atıksu ve enerji iletim hatları da bu büyük afetten nasibini almıştır.



Yaşanan depremler sonucunda maddi açıdan da büyük kayıplar oluşmuş, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı değerlendirmelerine göre de afetin ülke ekonomisine etkisi 100 milyar Amerikan dolarını bulmuştur.



İZLER SİLİNİYOR



Orman yangınları, seller ve diğer depremler gibi yaşanan her afette olduğu gibi bu asrın felaketinde de devlet ile millet bütünleşmiş, Burada 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yine 2014 yılında hazırlanan “Ulusal Afet Müdahale Planı (TAMP)” kapsamında tüm aktörler sahada bulunmuş, büyük bir özveriyle çalışarak afetin izleri silinmeye çalışılmıştır.

İlk andan itibaren arama-kurtarma faaliyetlerine özel önem verilmiş, aralarında yurtdışı ve STK temsilcilerinin de yer aldığı, 35 bini aşkını arama-kurtarma olmak üzere gönüllülerle birlikte 650 bini aşan personel özveriyle çalışmıştır. Bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza kara-deniz ve havayolu ile ulaşım destekleri sunulmuş, kendi araçları ile ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza da yakıt desteği sunulmuştur.



Günlük 120 milyonu bulan öğün ile beslenme desteğinin yanında sayıları 800 bine yaklaşan çadır ve 80 bine ulaşan konteyner gibi barınma imkanları ile birlikte sayıları 30 bini bulan mobil duş-wc ile 9 bin civarındaki çamaşır-kurutma makinesi gibi sağlık ve hijyen olanakları sunulmuş, açılan sosyal marketler yoluyla vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları azami derecede giderilmeye gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte tüm afetzedeler için psikososyal destekleri verilmiş ve genç yavrularımızın eğitimleri için de imkanlar seferber edilmiş, esnaflar için de geçici işyerleri yapılarak ticaretin, hayatın ve hareketliliğin devamı sağlanmıştır.

