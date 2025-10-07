Maraş halkının geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş 'ın tescilli "Maraş tarhanası" vatandaşların geçim kaynağı oldu. Depremde birçok üretim yerinin zarar görmesinden sonra yaralar sarılırken, tarhana üreticileri de çalışmalarını devam ettirdi. Bu yıl kentte yaklaşık 30 bin ton tarhana üretildiği öğrenildi. Yaz mevsiminde üretilen tarhanada üreticiler son siparişleri yetiştirme gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Üretici Ümmet Güngör, "Çok zor üretimi var. Akşam erken yatıp sabah erken kalkması ve serimin çiğlere yapılması gerekiyor" dedi.



Tescilli Maraş tarhanasının açlık ve susuzluğu gidermesi ve uzun süreli tok tutma özelliği ile bilindiği de ifade edildi.