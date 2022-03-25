Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.



Alınan karar doğrultusunda;



Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yolar:



-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,



- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası



- Namık Kemal varyant dönüşleri



- Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı



- Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası



Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar:



- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak



- Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları



- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak



- Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak



- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak



- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak



- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak



- Galata Köprüsü çift yönlü olarak



- Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.



- Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.



- Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecek.



- Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar



- E5 Güney Ayvansaray’a inişler



Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar



-Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri



- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)



- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)



- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)



-Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.



-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)



- Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları



- Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)



Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;



- Atatürk Bulvarı

- Avrasya Tünel

- Atatürk Köprüsü

- Haliç Köprüsü

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- D 100 Kuzey Güney Yol

- Türkeli Caddesi

- Aksaray Caddesi

- Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

- Kızılelma Caddesi

- Onuncu Yıl Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

- Küçük Langa Aralığı Caddesi

