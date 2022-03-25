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Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Haberler - İHA 25.03.2022 - 16:24

Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Pazar günü düzenlenecek olan Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Alınan karar doğrultusunda;

Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yolar:

-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,

- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

- Namık Kemal varyant dönüşleri

- Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

- Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar:

- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

- Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

- Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Galata Köprüsü çift yönlü olarak

- Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

- Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

- Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecek.

- Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

- E5 Güney Ayvansaray’a inişler

Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

-Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

-Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

- Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

- Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;

- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi

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