Mardin Adliyesi önünde silahlı kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar M.A.(20), A.T.(42),B.A(45) ve M.S.A. (52), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.