Mardin Büyükşehir Belediyesi hangi partideydi? Mardin Büyükşehir Belediye başkan kimdi?

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk seçilmişti.



AHMET TÜRK KİMDİR?



Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 tarihinde Mardin'de doğdu. 1973 yılında Demokrat Parti'den (DP) Mardin milletvekili seçildi. Daha sonra istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve Mardin milletvekili olarak yeniden seçildi. 1987'de Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adına Mardin temsilcisi olarak parlamentoya seçildi ancak 1989'da Brüksel'deki bir konferansa katıldığı için partiden ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü. 2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Ağustos 2019'da terörizmi desteklediği suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tekrar görevden alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman kayyum olarak atandı. Türk, 2015 yılında Mazıdağı'nda Halk Koruma Birlikleri (YPG) mensubunun cenazesine katıldığı suçlamasıyla yargılanıyordu ancak Şubat 2020'de beraat oldu.