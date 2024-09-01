Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 3 Eylül 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
33/
27
Yarın
31/
26
Salı
33/
22
Çarşamba
33/
24
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