Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Ağustos 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.