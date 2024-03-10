Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 12 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.