Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. Yarın için Mardin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. 12 Nisan 2024 Cuma Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 14 Nisan 2024 Pazar Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

14

/

10

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

17

/

11

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

12

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

12

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

13

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