Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. Yarın için Mardin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. 12 Nisan 2024 Cuma Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 14 Nisan 2024 Pazar Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
14/
10
Yarın
17/
11
Cuma
18/
12
Cumartesi
21/
12
Pazar
20/
13
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