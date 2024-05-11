Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. Yarın için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 14 Mayıs 2024 Salı Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

25

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

15

Pazartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

14

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

12

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

22

/

12

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