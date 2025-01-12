Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 17 Ocak 2025 Cuma Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 19 Ocak 2025 Pazar Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

10

/

5

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

9

/

5

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

4

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

4

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