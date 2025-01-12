Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 17 Ocak 2025 Cuma Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 19 Ocak 2025 Pazar Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.