Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 18 Ekim 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

20

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

21

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

22

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

18

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

15

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