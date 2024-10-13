Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 18 Ekim 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
26/
20
Yarın
27/
21
Çarşamba
27/
22
Perşembe
21/
18
Cuma
22/
15
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mardin Hava Durumu
- Hava Durumu