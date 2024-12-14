Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 17 Aralık 2024 Salı Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.