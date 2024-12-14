Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 17 Aralık 2024 Salı Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.
Bugün
3/
1
Yarın
5/
-2
Pazartesi
6/
1
Salı
4/
2
Çarşamba
4/
2
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