Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 17 Aralık 2024 Salı Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

3

/

1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-2

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

1

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

4

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

2

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...