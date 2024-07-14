Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 19 Temmuz 2024 Cuma Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.
Bugün
36/
27
Yarın
38/
27
Çarşamba
38/
27
Perşembe
39/
28
Cuma
38/
28
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