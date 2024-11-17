Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

8

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

10

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

10

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

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