Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 19 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 20 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.