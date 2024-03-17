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Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 19 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 20 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

8

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

8

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

6

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

7

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