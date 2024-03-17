Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 19 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 20 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.
Bugün
13/
8
Yarın
10/
8
Salı
11/
8
Çarşamba
13/
6
Perşembe
10/
7
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mardin Hava Durumu
- Hava Durumu