Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 21 Haziran 2024 Cuma Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Bugün
38/
25
Yarın
40/
25
Cuma
40/
28
Cumartesi
40/
26
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mardin Hava Durumu
- Hava Durumu