Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 21 Mayıs 2024 Salı Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
28/
15
Yarın
28/
16
Salı
28/
15
Çarşamba
29/
14
Perşembe
28/
16
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