Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2024 Pazar Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 3°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 6 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.