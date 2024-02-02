Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2024 Pazar Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 3°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 6 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
6/
-2
Yarın
5/
-1
Pazar
3/
2
Pazartesi
4/
3
Salı
8/
5
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