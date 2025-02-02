Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 4 Şubat 2025 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.