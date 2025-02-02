Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 4 Şubat 2025 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

5

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

3

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