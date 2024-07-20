Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 26 Temmuz 2024 Cuma Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
39/
27
Yarın
40/
27
Çarşamba
39/
27
Perşembe
38/
28
Cuma
35/
25
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