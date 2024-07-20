Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 26 Temmuz 2024 Cuma Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

27

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

27

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

27

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

28

Cuma

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

25

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...