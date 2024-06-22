Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 25 Haziran 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.
Bugün
38/
27
Yarın
37/
27
Pazartesi
38/
27
Salı
39/
27
Çarşamba
38/
28
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