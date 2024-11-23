Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.