Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 27 Ağustos 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

26

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

26

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

26

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

34

/

25

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

23

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