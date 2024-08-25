Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 27 Ağustos 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
34/
26
Yarın
34/
26
Salı
34/
26
Çarşamba
34/
25
Perşembe
35/
23
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