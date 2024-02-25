Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 27 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 29 Şubat 2024 Perşembe Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.
Bugün
13/
5
Yarın
9/
3
Salı
10/
1
Çarşamba
11/
0
Perşembe
12/
1
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