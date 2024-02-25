Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 27 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 29 Şubat 2024 Perşembe Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.