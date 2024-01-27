Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.