Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 29 Ekim 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 31 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

8

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

8

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

10

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

10

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