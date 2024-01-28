Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.
Bugün
5/
-4
Yarın
4/
-4
Salı
3/
-1
Çarşamba
6/
0
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