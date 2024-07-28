Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 30 Temmuz 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
35/
25
Yarın
36/
25
Salı
37/
25
Çarşamba
37/
25
Perşembe
36/
25
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