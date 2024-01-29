Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 1 Şubat 2024 Perşembe Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 2 Şubat 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

-1

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

1

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

7

/

0

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

0

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