Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 1 Şubat 2024 Perşembe Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 2 Şubat 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.