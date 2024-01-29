Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 1 Şubat 2024 Perşembe Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 2 Şubat 2024 Cuma Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.
Bugün
3/
-1
Yarın
5/
0
Çarşamba
6/
1
Perşembe
7/
0
Cuma
8/
0
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