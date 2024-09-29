Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 1 Ekim 2024 Salı Mardin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.