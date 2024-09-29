Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 1 Ekim 2024 Salı Mardin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

20

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

22

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

26

/

20

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

17

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

17

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