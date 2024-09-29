Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 1 Ekim 2024 Salı Mardin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Ekim 2024 Perşembe Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.
Bugün
29/
20
Yarın
29/
22
Salı
26/
20
Çarşamba
25/
17
Perşembe
27/
17
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