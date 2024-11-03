Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 8 Kasım 2024 Cuma Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Kasım 2024 Pazar Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

5

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

5

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

5

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

5

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

5

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