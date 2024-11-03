Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 8 Kasım 2024 Cuma Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Kasım 2024 Pazar Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
15/
5
Yarın
16/
5
Cuma
17/
5
Cumartesi
18/
5
Pazar
18/
5
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