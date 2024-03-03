Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

8

/

3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

13

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

5

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

6

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