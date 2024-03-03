Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.