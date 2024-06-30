Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

22

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

22

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

23

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

22

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