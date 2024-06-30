Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
35/
26
Yarın
32/
22
Salı
32/
22
Çarşamba
32/
23
Perşembe
36/
22
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