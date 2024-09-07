Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Eylül 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Eylül 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Eylül 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Eylül 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

23

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

25

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

25

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

24

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