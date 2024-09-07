Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Eylül 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Eylül 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Eylül 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.