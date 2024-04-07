Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 9 Nisan 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°.