Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. Yarın için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 9 Nisan 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°.
Bugün
16/
13
Yarın
17/
12
Salı
21/
14
Çarşamba
18/
13
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mardin Hava Durumu
- Hava Durumu