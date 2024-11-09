Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

6

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

16

/

7

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

6

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

6

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