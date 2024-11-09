Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.