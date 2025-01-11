Mardin Kızıltepe'de feci kaza: 5 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13), F.K. (13) ve Ş.K. (53) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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