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Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin, Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.



Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

