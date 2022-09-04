Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması

Olayla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ilçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi'nde, suç kaydı mevcut 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Öte yandan valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.