Mardin ve Gaziantep'te üretiliyor! 166 ülkeye satılıyor: Dünyada ikinci sıradayız
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı M. Aykut Göymen, Türkiye’den 166 ülkeye makarna ihraç edildiğini belirterek, üretimin büyük bir kısmının Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Dünya makarna üretiminde Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu vurgulayan Göymen, “Toplamda 3 milyon tonluk üretim kapasitesine sahibiz. Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton ihracat yaptık. 700 bin tonluk iç tüketimle geçen seneyi 2 milyon tonluk üretimle kapattık” dedi.
Makarna ihracatının 1990’lı yıllarda başladığını ve o dönemde yıllık 15 ve 20 ton gibi küçük miktarlarda ihracat yapıldığını dile getiren Göymen, şöyle konuştu:
''DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ''
''O rakamlardan 1 milyon 300 bin tonlu ihracat rakamlarına ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 buçuk milyon ton. İlk 8 ayda 985 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamlayacağız 1 buçuk milyon tonu. Türkiye, makarnalık durum buğdayının gen merkezi. Ülkemizde 25 makarna üreticisi var. Bu firmalar üzerlerine düşeni yapıyor. İtalya’dan sonra dünyada ihracatta Türkiye ikinci sırada. Mevcut kapasitemiz 3 milyon ton. İhracatla beraber yıl sonunda 2,2 milyon tonluk bir üretim söz konusu olacak.”
''YÜZDE 58'İ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ÜRETİLİYOR''
Göymen, Güneydoğu Anadolu bölgesinin makarna üretimi ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye makarna üretiminin yüzde 53’ü Gaziantep’te, yüzde 5’i Mardin’de. Yani makarnanın yüzde 58’ini Güneydoğu bölgesi üretiyor. İhracatın da yüzde 65-70’i Güneydoğu’dan gidiyor. 1 buçuk milyon ton ihracatın yaklaşık 1 milyon tonu Güneydoğu’dan yapılmış olacak.” dedi.
''EN ÇOK GÜNEY AMERİKA VE JAPONYA'YA GİDİYOR''
Türkiye’den 166 ülkeye makarna gittiğini belirten Göymen, “Ağırlıklı olarak Güney Amerika, Afrika ve Japonya’ya gidiyor. Ardından Venezuela, Gana, Somali ve Çin sıralanabilir. Dünya makarna ticaretinden Türkiye olarak yüzde 25 pay alıyoruz.” ifadesini kullandı.
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