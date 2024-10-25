Mardin ve Gaziantep'te üretiliyor! 166 ülkeye satılıyor: Dünyada ikinci sıradayız

Dünya makarna üretiminde Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu vurgulayan Göymen, “Toplamda 3 milyon tonluk üretim kapasitesine sahibiz. Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton ihracat yaptık. 700 bin tonluk iç tüketimle geçen seneyi 2 milyon tonluk üretimle kapattık” dedi.

Makarna ihracatının 1990’lı yıllarda başladığını ve o dönemde yıllık 15 ve 20 ton gibi küçük miktarlarda ihracat yapıldığını dile getiren Göymen, şöyle konuştu:

''DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ''

''O rakamlardan 1 milyon 300 bin tonlu ihracat rakamlarına ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 buçuk milyon ton. İlk 8 ayda 985 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamlayacağız 1 buçuk milyon tonu. Türkiye, makarnalık durum buğdayının gen merkezi. Ülkemizde 25 makarna üreticisi var. Bu firmalar üzerlerine düşeni yapıyor. İtalya’dan sonra dünyada ihracatta Türkiye ikinci sırada. Mevcut kapasitemiz 3 milyon ton. İhracatla beraber yıl sonunda 2,2 milyon tonluk bir üretim söz konusu olacak.”