Mardin ve Şanlıurfa'da 4 belediyeye kayyum

Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde ve Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi'nde terör örgütü üyeliği kapsamında dün gözaltına alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

kayyum.Jpeg

İlişkili Haberler

HDP'li 4 belediye başkanına terörden gözaltı

HDP'li 4 belediye başkanına terörden gözaltı

HDP Gaziantep İl Başkanı'na terörden gözaltı

HDP Gaziantep İl Başkanı'na terörden gözaltı

Mardin’in HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

SURUÇ BELEDİYESİ

Terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi

Şanlıurfa Valiliği, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirdi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...